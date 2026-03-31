Carlos Cabreiro é a escolha para novo diretor da Polícia Judiciária

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O Governo nomeou esta terça-feira Carlos Cabreiro para o cargo de diretor nacional da Polícia Judiciária, resolvendo assim a sucessão de Luís Neves, atual ministro da Administração Interna.



Carlos Cabreiro, com 59 anos de idade, "era, desde 2016, Diretor da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T) da Polícia Judiciária", lê-se em nota do Executivo enviada às redações.



"O coordenador superior de Investigação Criminal Carlos Manuel Antão Cabreiro é natural de Miranda do Douro, tem 59 anos e está na Polícia Judiciária desde 1991. É licenciado em Direito pela Universidade Autónoma de Lisboa e com pós-graduação em guerra de informação pela Academia Militar", acrescenta o Governo.



"O primeiro-ministro informou sobre esta nomeação o presidente da República", completa o gabinete do primeiro-ministro.