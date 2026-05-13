Carlos III faz hoje o discurso do Rei no parlamento britânico em ambiente de contestação a Starmer

Num momento particularmente difícil para os trabalhistas e para o chefe do governo Keir Starmer, depois da derrota que o partido sofreu nas eleições locais e regionais na escócia e no País de Gales.Starmer está a ser pressionado a demitir-se. Viu nas últimas horas quatro ministros dele demitirem-se ontem à noite. O ministro da Saúde Wes Streeting surgia como o principal candidato a substituir Starmer na liderança do governo trabalhista.Mas esta manhã a imprensa britânica adianta que Streeting não terá conseguido os apoios necessários para desafiar Starmer.