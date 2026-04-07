País
Carneiro não comenta acordo com PSD sobre listas de órgãos externos da AR e acusa Governo de ganhar com sacrifícios
O secretário-geral do Partido Socialista não comenta o acordo alcançado com o PSD para as listas aos órgãos externos da Assembleia da República. Contudo o líder socialista acusa o Governo de estar a ganhar dinheiro à custa dos sacrifícios dos portugueses.
José Luís Carneiro visitou ao final da manhã o Mercado de Benfica, em Lisboa, e preferiu centrar atenções nas propostas que o PS vai levar ao Parlamento para mitigar os efeitos da guerra no Médio Oriente, acusando o Governo de estar a ganhar dinheiro à custa dos sacrifícios dos portugueses.
Propostas que, alega Carneiro, ajudem a fazer face ao aumento do custo de vida dos portugueses e que são discutidas na sexta-feira, no Parlamento.
Já para as empresas o PS quer isentar o ISP sobre o gasóleo agrícola ou criar um apoio financeiro directo até 20 por cento dos custos dos fertilizantes para agricultores.
Os socialistas dizem mesmo que se a inflação ficar 1,5 pontos percentuais acima do previsto isso vai representar um aumento de receita de IVA de 500 milhões de euros.
Propostas que, alega Carneiro, ajudem a fazer face ao aumento do custo de vida dos portugueses e que são discutidas na sexta-feira, no Parlamento.
Já para as empresas o PS quer isentar o ISP sobre o gasóleo agrícola ou criar um apoio financeiro directo até 20 por cento dos custos dos fertilizantes para agricultores.
Os socialistas dizem mesmo que se a inflação ficar 1,5 pontos percentuais acima do previsto isso vai representar um aumento de receita de IVA de 500 milhões de euros.