Carro abalroado por comboio na Mexilhoeira Grande faz um morto e quatro feridos graves

Carro abalroado por comboio na Mexilhoeira Grande faz um morto e quatro feridos graves

A circulação ferroviária entre Portimão e Mexilhoeira Grande foi suspensa.

RTP /
Foto: RTP

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Um carro foi abalroado por um comboio na Mexilhoeira Grande, em Portimão. O acidente fez um morto e quatro feridos graves. 

A viatura ligeira seguia com cinco pessoas a bordo, todas de nacionalidade bengali, quando foi abalroada pelo comboio. 

As vítimas, com idades entre os 31 e os 49 anos, foram transferidas para os hospitais de Portimão e Faro.
A circulação ferroviária foi suspensa entre Portimão e Mexilhoeira Grande, na linha do Algarve.

No local estiveram 30 operacionais, 11 meios terrestres e um helicóptero.
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