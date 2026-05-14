País
Carro abalroado por comboio na Mexilhoeira Grande faz um morto e quatro feridos graves
A circulação ferroviária entre Portimão e Mexilhoeira Grande foi suspensa.
Um carro foi abalroado por um comboio na Mexilhoeira Grande, em Portimão. O acidente fez um morto e quatro feridos graves.
A viatura ligeira seguia com cinco pessoas a bordo, todas de nacionalidade bengali, quando foi abalroada pelo comboio.A circulação ferroviária foi suspensa entre Portimão e Mexilhoeira Grande, na linha do Algarve.
As vítimas, com idades entre os 31 e os 49 anos, foram transferidas para os hospitais de Portimão e Faro.
As vítimas, com idades entre os 31 e os 49 anos, foram transferidas para os hospitais de Portimão e Faro.
No local estiveram 30 operacionais, 11 meios terrestres e um helicóptero.