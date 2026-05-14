Carro abalroado por comboio na Mexilhoeira Grande faz um morto e quatro feridos graves

(em atualização)



Um carro foi abalroado por um comboio na Mexilhoeira Grande, em Portimão. O acidente fez um morto e quatro feridos graves.



A circulação ferroviária foi suspensa entre Portimão e Mexilhoeira Grande, na linha do Algarve, devido ao incidente.



No local estão 30 operacionais, nove meios terrestres e um helicóptero.

