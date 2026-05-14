País
Carro abalroado por comboio na Mexilhoeira Grande faz um morto e quatro feridos graves
A circulação ferroviária entre Portimão e Mexilhoeira Grande foi suspensa.
(em atualização)
Um carro foi abalroado por um comboio na Mexilhoeira Grande, em Portimão. O acidente fez um morto e quatro feridos graves.
A circulação ferroviária foi suspensa entre Portimão e Mexilhoeira Grande, na linha do Algarve, devido ao incidente.
No local estão 30 operacionais, nove meios terrestres e um helicóptero.
Um carro foi abalroado por um comboio na Mexilhoeira Grande, em Portimão. O acidente fez um morto e quatro feridos graves.
A circulação ferroviária foi suspensa entre Portimão e Mexilhoeira Grande, na linha do Algarve, devido ao incidente.
No local estão 30 operacionais, nove meios terrestres e um helicóptero.