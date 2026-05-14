Carro abalroado por comboio na Mexilhoeira Grande faz um morto e quatro feridos graves

Carro abalroado por comboio na Mexilhoeira Grande faz um morto e quatro feridos graves

A circulação ferroviária entre Portimão e Mexilhoeira Grande foi suspensa.

RTP /
Foto: João Marques - RTP

VER MAIS
(em atualização)

Um carro foi abalroado por um comboio na Mexilhoeira Grande, em Portimão. O acidente fez um morto e quatro feridos graves. 

A circulação ferroviária foi suspensa entre Portimão e Mexilhoeira Grande, na linha do Algarve, devido ao incidente.

No local estão 30 operacionais, nove meios terrestres e um helicóptero.
PUB
PUB