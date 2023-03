Carta da Habita pede a decisores medidas urgentes e de efeito imediato na Habitação

A Associação Habita, Associação pelo Direito à Habitação e à Cidade pede medidas urgentes e de efeito imediato para evitar despejos e demolições como os que aconteceram recentemente no bairro do Talude em Loures e no bairro do Segundo Torrão, em Almada.