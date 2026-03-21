País
"Casa para viver". Protesto pela habitação em 16 cidades do país
Estão a decorrer manifestações em várias cidades do país contra as medidas do Governo para a habitação. Em Lisboa, centenas de pessoas juntaram-se na Avenida da Liberdade em protesto contra o aumento dos preços das casas. No Porto, centenas de manifestantes iniciaram uma marcha na Praça da Batalha.
As manifestações foram organizadas pela plataforma "Casa para Viver", que na semana passada qualificou de "irresponsáveis" as mais recentes medidas do Governo para responder à crise na habitação, em particular aquelas que tornam mais céleres os despejos.
Exigem a regulação das rendas, o aumento da duração dos contratos e a transformação de prédios públicos em habitação acessível.
No total, 16 cidades respondem hoje ao apelo da plataforma Casa para Viver, que espera uma adesão de milhares de pessoas em todo o país, com centenas de organizações a responderem ao manifesto "Já não dá! Voltamos à rua por Casa para Viver!".
Exigem a regulação das rendas, o aumento da duração dos contratos e a transformação de prédios públicos em habitação acessível.
No total, 16 cidades respondem hoje ao apelo da plataforma Casa para Viver, que espera uma adesão de milhares de pessoas em todo o país, com centenas de organizações a responderem ao manifesto "Já não dá! Voltamos à rua por Casa para Viver!".