"Casa para viver". Protesto pela habitação em 16 cidades do país

As manifestações foram organizadas pela plataforma "Casa para Viver", que na semana passada qualificou de "irresponsáveis" as mais recentes medidas do Governo para responder à crise na habitação, em particular aquelas que tornam mais céleres os despejos.



Exigem a regulação das rendas, o aumento da duração dos contratos e a transformação de prédios públicos em habitação acessível.



No total, 16 cidades respondem hoje ao apelo da plataforma Casa para Viver, que espera uma adesão de milhares de pessoas em todo o país, com centenas de organizações a responderem ao manifesto "Já não dá! Voltamos à rua por Casa para Viver!".