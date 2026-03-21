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"Casa para viver". Protesto pela habitação em 16 cidades do país

"Casa para viver". Protesto pela habitação em 16 cidades do país

Estão a decorrer manifestações em várias cidades do país contra as medidas do Governo para a habitação. Em Lisboa, centenas de pessoas juntaram-se na Avenida da Liberdade em protesto contra o aumento dos preços das casas. No Porto, centenas de manifestantes iniciaram uma marcha na Praça da Batalha.

RTP /
Foto: Rodrigo Antunes - Lusa

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As manifestações foram organizadas pela plataforma "Casa para Viver", que na semana passada qualificou de "irresponsáveis" as mais recentes medidas do Governo para responder à crise na habitação, em particular aquelas que tornam mais céleres os despejos.

Exigem a regulação das rendas, o aumento da duração dos contratos e a transformação de prédios públicos em habitação acessível. 

No total, 16 cidades respondem hoje ao apelo da plataforma Casa para Viver, que espera uma adesão de milhares de pessoas em todo o país, com centenas de organizações a responderem ao manifesto "Já não dá! Voltamos à rua por Casa para Viver!".
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