O advogado José Miguel Júdice foi chamado pela defesa de Manuel Pinho para explicar o contexto de um acordo com o BES que consta na acusação do Ministério Público.

Júdice afirma que nunca foi advogado de Manuel Pinho, que nada tem que ver com o acordo de 2004 e que foi apenas como amigo que ajudou a rever o documento assinado com BES, porque havia "resistência a cumprir o que tinha sido acordado".



Já Amílcar Morais Pires, o administrador que sucedeu a Manuel Pinho no BES, afirmou que os prémios eram pagos no estrangeiro ainda que ele os tivesse declarado às Finanças.