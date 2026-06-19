País
Caso Odair Moniz. Diretor Nacional da PSP solidário com polícia
O diretor Nacional da PSP está solidário com o agente que matou Odair Moniz em outubro de 2024, no bairro da Cova da Moura. Sobre o futuro deste polícia, Luís Carrilho diz que é preciso esperar que a sentença do caso transite em julgado para saber se continua a trabalhar como PSP.
O caso ainda não transitou em julgado. Luís Carrilho deixa uma garantia:
num estado de direito democratico, ninguém está acima da lei, nem os policias ou sobretudo os policias que cumprem a lei