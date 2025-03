A bastonária da Ordem dos Advogados remeteu esta segunda-feira de manhã o comunicado da Spinumviva - a empresa familiar do primeiro-ministro, Luís Montenegro - para ser alvo de averiguações pelo Conselho Regional do Porto. De acordo com Fernanda de Almeida Pinheiro, isto acontece, uma vez que podem pender dúvidas sobre uma eventual prática do crime de procuradoria ilícita.