Casos de abuso sexual continuam a afligir

Estes números divulgados à Antena 1 pela “Rede Quére”, a entidade da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), especializada no acompanhamento de crianças e jovens alvo de violência sexual.



A jornalista Ana Jordão ficou a saber que o crime mais denunciado está relacionado com o ato sexual de relevo praticado com, ou em, menores de 14 anos.



O ano passado, por dia, 14 mulheres pediram ajuda à APAV.



A mulher continua a ser a principal vítima mas os casos de violência sobre idosos também estão a subir.



De resto o número de atendimentos realizados pela APAV aumentou quase 20 por cento em comparação com o ano anterior.



No Código Penal português a idade mínima de consentimento sexual é de 14 anos ainda que até aos 18 anos seja possível uma condenação, considerando a natureza do crime e também o contexto em que é cometido.