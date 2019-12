Casos de gripe estão a aumentar no país

Alguns centros de saúde estão a funcionar com horário alargado, para responder ao aumento da procura.Nas próximas semanas, como conta a jornalista Rosa Azevedo, é de esperar que os hospitais aumentem o número de camas disponíveis.. “Estima-se que o pico seja atingido entre a última semana do ano e a primeira semana de 2020”, refere a DGS num comunicado esta quinta-feira divulgado.Nos centros de saúde, o número de consultas por síndrome gripal está também a crescer, sobretudo nas regiões norte e centro.Faro é o distrito com mais ocorrências registadas até ao momento, seguida de perto da área metropolitana de Lisboa.

Até agora, o Instituto Nacional de Saúde (INSA) detetou a circulação de vírus da gripe dos tipos A e B, em que predomina o B e de uma determinada linhagem. A DGS indica que esses vírus estão contemplados na vacina da gripe que está a ser dada no SNS.







Os serviços públicos de saúde tiveram este ano disponíveis 1,4 milhões de doses de vacina da gripe para dar gratuitamente à população alvo da vacina, como idosos e institucionalizados.