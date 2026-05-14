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Cavaco Silva insiste que a Europa não deve acobardar-se perante Donald Trump
O antigo presidente da República afirma que é tempo de se avançar com o plano Draghi, para o aumento da competitividade europeia face à China e Estados Unidos. Numa entrevista à Rádio Renascença, e em relação com a segurança e defesa, Cavaco Silva defende uma força separada da Aliança Atlântica.
O ex-chefe de Estado gostaria mesmo que fosse criada “uma força e uma identidade europeia de defesa separada mesmo, mas em cooperação com a NATO para poder intervir em situações onde os estados Unidos não têm interesse”.
O antigo presidente vai ser é o primeiro laureado com a condecoração da Nova Ordem Europeia de Mérito, sendo que Ursula Von der Leyen justificou a escolha, pelos contributos para a integração europeia e pela promoção e defesa dos valores europeus.