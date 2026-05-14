Cavaco Silva insiste que a Europa não deve acobardar-se perante Donald Trump

João Couraceiro - RTP Antena 1

O ex-chefe de Estado gostaria mesmo que fosse criada “uma força e uma identidade europeia de defesa separada mesmo, mas em cooperação com a NATO para poder intervir em situações onde os estados Unidos não têm interesse”.





O antigo presidente vai ser é o primeiro laureado com a condecoração da Nova Ordem Europeia de Mérito, sendo que Ursula Von der Leyen justificou a escolha, pelos contributos para a integração europeia e pela promoção e defesa dos valores europeus.





Cavaco Silva recebe a condecoração na próxima segunda-feira, em Estrasburgo.