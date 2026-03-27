CCDR Centro recebeu 19 mil candidaturas após tempestades e só 600 foram pagas
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro registou 19 mil pedidos de ajuda após as tempestades, com menos de 10% das candidaturas processadas até agora. Nos dados revelados à Antena 1, Ribau Esteves afirma que cerca de 600 pedidos já foram pagos e 900 foram indeferidos. Acredita que até junho o processo fica encerrado: "Não tenho dúvida nenhuma que a cadência vai aumentar".
Em entrevista ao Ponto Central da Antena 1, o presidente da CCDR Centro, José Ribau Esteves, deu conta de que foram recebidas 19 mil candidaturas após as tempestades. Cerca de 70% estão concentradas em Leiria, Marinha Grande e Pombal.
Isto significa, explica, que "aquelas três câmaras estão com uma sobrecarga de trabalho imensa" para tratar as candidaturas, validá-las e enviar as decisões para a CCDR.
Do total de 19 candidaturas, apenas menos de 10% já estão encerradas: são cerca de 1.500 pedidos de apoio. Dentro deste número, 600 candidaturas já foram pagas, enquanto 900 foram rejeitadas, revelou Ribau Esteves à Antena 1.
"Temos uma percentagem relevante de indeferidas", e refere vários motivos: houve candidaturas sem dados essenciais, algumas declarações falsas, fotografias de inteligência articial e pedidos para segundas habituações. Estragos em Bidoeira de Cima, em Leiria | Foto: Nuno Amaral - RTP Antena 1
"É minha convicção que entraremos no mês de abril com 40% das candidaturas", aponta.
O responsável defende que "durante o primeiro semestre, nos próximos três meses, haverá condição para fechar o processo". Estragos em Bidoeira de Cima, em Leiria | Foto: Nuno Amaral - RTP Antena 1
Segundo Ribau Esteves, que é presidente da CCDR Centro, já foram registadas nove mil candidaturas numa outra região, que é Lisboa e Vale do Tejo.
Falando de um reforço de técnicos nas câmaras, Ribau Esteves acredita que o processamento das candidaturas vai terminar no primeiro semestre, ou seja, até junho. "Não tenho dúvida nenhuma que a cadência vai aumentar", afirma, embora lembre que os técnicos municipais trabalhem em várias frentes.
