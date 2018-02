CDS quer explicações sobre abandono do Forte de Santo António da Barra

Os centristas querem saber as razões do atraso na transferência do imóvel para a Câmara de Cascais.



Desde 2015 que a autarquia espera para tomar posse da propriedade que antes pertencia aos militares.



O CDS já solicitou com carácter de urgência a presença do Secretário de Estado do Tesouro no Parlamento.



O estado de abandono de grande parte do património classificado do Estado foi denunciado numa reportagem no programa "Linha da Frente" aqui na RTP.