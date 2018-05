Partilhar o artigo Centenas de pessoas apanhadas em esquema que as leva a ter de pagar 120 euros Imprimir o artigo Centenas de pessoas apanhadas em esquema que as leva a ter de pagar 120 euros Enviar por email o artigo Centenas de pessoas apanhadas em esquema que as leva a ter de pagar 120 euros Aumentar a fonte do artigo Centenas de pessoas apanhadas em esquema que as leva a ter de pagar 120 euros Diminuir a fonte do artigo Centenas de pessoas apanhadas em esquema que as leva a ter de pagar 120 euros Ouvir o artigo Centenas de pessoas apanhadas em esquema que as leva a ter de pagar 120 euros