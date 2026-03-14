País
Centenas manifestam-se em Lisboa e Porto contra a guerra
"Paz sim, guerra não" e "Com mais armas só andamos para trás" foram palavras de ordem que se ouviram já esta tarde em Lisboa.
Com início na Cidade Universitária, o protesto seguiu minutos depois das 15:00 em direção à Embaixada dos Estados Unidos da América, terminando em Sete Rios.
"Paz sim, guerra não" e "Com mais armas só andamos para trás" foram palavras de ordem dominantes, entoadas pelos participantes na manifestação que enfrentou a chuva rumo à Avenida das Forças Armadas.
Nos cartazes de alguns manifestantes e nas faixas das organizações participantes vislumbravam-se apelos ao desarmamento, à independência da Palestina e ao fim da ingerência na Venezuela e do bloqueio a Cuba.
A manifestação, apoiada por mais de 70 organizações sob o mote "Paz, Soberania e Solidariedade! Fim às ameaças e às agressões dos EUA!", visava igualmente contestar o alinhamento do Governo português "com a confrontação, o militarismo e a guerra", segundo os organizadores.
O Porto tinha agendada à mesma hora uma manifestação organizada pelo Conselho Português para a Paz e Cooperação com partida da Batalha em direção à Trindade.
c/ Lusa