Centenas manifestam-se em Lisboa e Porto contra a guerra

Centenas manifestam-se em Lisboa e Porto contra a guerra

"Paz sim, guerra não" e "Com mais armas só andamos para trás" foram palavras de ordem que se ouviram já esta tarde em Lisboa.

RTP /
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Centenas de pessoas saíram este sábado à rua em Lisboa para pedir o fim das agressões dos Estados Unidos e Israel contra o Irão, numa iniciativa organizada pelo Conselho Português para a Paz e Cooperação.

Com início na Cidade Universitária, o protesto seguiu minutos depois das 15:00 em direção à Embaixada dos Estados Unidos da América, terminando em Sete Rios.

"Paz sim, guerra não" e "Com mais armas só andamos para trás" foram palavras de ordem dominantes, entoadas pelos participantes na manifestação que enfrentou a chuva rumo à Avenida das Forças Armadas.

Nos cartazes de alguns manifestantes e nas faixas das organizações participantes vislumbravam-se apelos ao desarmamento, à independência da Palestina e ao fim da ingerência na Venezuela e do bloqueio a Cuba.

A manifestação, apoiada por mais de 70 organizações sob o mote "Paz, Soberania e Solidariedade! Fim às ameaças e às agressões dos EUA!", visava igualmente contestar o alinhamento do Governo português "com a confrontação, o militarismo e a guerra", segundo os organizadores.

O Porto tinha agendada à mesma hora uma manifestação organizada pelo Conselho Português para a Paz e Cooperação com partida da Batalha em direção à Trindade.

c/ Lusa
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