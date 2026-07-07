Centro de Saúde da Costa da Caparica fechou na tarde de hoje por falta de água

Segundo a ULS Almada-Seixal (ULSAS), a USF Costa do Mar encerrou às 13:00, tendo sido garantida toda a atividade assistencial até essa hora.

As consultas programadas e tratamentos de enfermagem previstos para a parte da tarde foram reprogramados, acrescenta a ULSAS.

Nos últimos dias, moradores de várias localidades do concelho têm relatado sucessivas falhas de água, com especial incidência na Costa da Caparica, não se verificando constrangimentos nas restantes unidades da ULSAS.

Entretanto, foi ativado o plano de contingência dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada e criado um gabinete de crise.

A Junta de Freguesia da Costa da Caparica e os bombeiros locais estão a disponibilizar água à população, que está há vários dias com sucessivas falhas na rede, anunciou hoje aquela autarquia.

"Todos os munícipes da Costa da Caparica que necessitem de água podem dirigir-se ao Quartel dos Bombeiros da Costa da Caparica, onde estará disponível o respetivo abastecimento", refere a Junta de Freguesia numa nota publicada na sua página oficial no Facebook.

A Câmara Municipal de Almada anunciou na segunda-feira que está a diligenciar licenciamentos de novos furos de captação de água junto da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), por ser "a solução mais rápida" para colmatar as falhas de abastecimento que têm ocorrido.

Num comunicado emitido conjuntamente com os SMAS na noite de segunda-feira, a autarquia assumiu que já foram iniciados contactos com a Águas de Portugal e com a APA para colmatar as falhas de abastecimento.

O PSD, na oposição no município, anunciou que vai apresentar uma moção de censura à presidência da autarquia, liderada por Inês de Medeiros (PS).

A moção de censura, mesmo que seja aprovada, não é vinculativa e, por isso, não terá qualquer efeito prático na continuidade do executivo.

A Câmara Municipal de Almada, liderada pela socialista Inês de Medeiros, tem quatro elementos eleitos pelo PS, três pela CDU (PCP-PEV), dois pelo PSD e outros dois eleitos pelo Chega. Em minoria, o PS assinou um acordo de governação com a CDU.