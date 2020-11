Centro de Saúde de Borba reabre após fecho provocado por profissional infetado

A Unidade de Saúde Familiar (USF) Quinta da Prata e a Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) do Centro de Saúde de Borba voltaram a garantir "a resposta em cuidados de saúde primários a cerca de 8.100 utentes", indicou o ACES do Alentejo Central, em comunicado enviado à agência Lusa.

Esta unidade de saúde foi encerrada no dia 19 de outubro, após a deteção de um caso positivo, de um assistente técnico, ao novo coronavírus SARS-CoV-2 que provoca a doença da covid-19, tendo todos os profissionais ficado em isolamento profilático.

Segundo o ACES do Alentejo Central, os profissionais do Centro de Saúde de Borba fizeram, na quinta-feira, um teste negativo para o novo coronavírus e as instalações foram "devidamente desinfetadas", pelo que estão "reunidas todas as condições para a sua reabertura".

A USF Quinta da Prata conta com cinco médicos especialistas de Medicina Geral e Familiar, quatro médicos internos, cinco enfermeiros, cinco assistentes técnicos e cinco assistentes operacionais.

Já a UCC de Borba conta com cinco enfermeiros, dando também resposta à Equipa de Cuidados Continuados Integrados.

Portugal contabiliza pelo menos 2.544 mortos associados à covid-19 em 144.341 casos confirmados de infeção, segundo o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).