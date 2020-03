Centro Hospitalar Tondela Viseu realiza consultas não presenciais

"O hospital já preparou um sistema para consultas não presenciais, por telefone, para os casos de consultas de continuidade, doentes crónicos ou outros esclarecimentos adequados, sendo que se disponibiliza o contacto telefónico por especialidade e com horário disponível", informa uma nota de imprensa.

Este sistema surge na sequência da decisão do conselho de administração do CHTV ter decidido cancelar, desde segunda-feira, toda a atividade da Consulta Externa, devido à evolução da covid-19, "salvo se for o hospital a entrar em contacto telefónico com o utente e convocá-lo".

Segundo o conselho de administração, tornou-se "necessário proceder a um novo reajuste da atividade em ambulatório do hospital, de forma a poder libertar recursos de cuidados não essenciais para dar resposta a quem precisa deles e ao aumento de casos suspeitos da covid-19".

Assim, o centro hospitalar tem na sua página na internet, (http://www.chtv.min-saude.pt/noticias/plano-de-contingencia-covid-19/) a lista das várias especialidades com 45 contactos móveis e um número fixo (para o serviço de psiquiatria), com a lista dos médicos de serviço e os respetivos horários e dias de atendimento.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19,já infetou mais de 345 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 15.100 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro de 2019, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, há 23 mortes e 2.060 infeções confirmadas, segundo o balanço feito na segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde.

Dos infetados, 201 estão internados, 47 dos quais em unidades de cuidados intensivos.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.

Além disso, o Governo declarou no dia 17 o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.