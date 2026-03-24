Centros de Estudo Gulbenkian combatem desigualdades educativas em bairros "vulneráveis" da Grande Lisboa

Está a terminar o primeiro semestre deste ano letivo e o balanço preliminar do projeto-piloto dos Centros de Estudo Gulbenkian aponta para resultados positivos.

Durante este ano letivo pretende-se melhorar a aprendizagem de estudantes de escolas situadas em bairros vulneráveis da Grande Lisboa.







A iniciativa, que procura promover a igualdade de oportunidades através da melhoria das condições de aprendizagem, envolve 90 crianças e jovens do 4.º ao 12.º ano de escolaridade (com idades entre os dez e os 18 anos) com potencial para atingirem resultados de mérito que lhes abram novas perspetivas académicas e profissionais. O projeto financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian destaca o apoio a alunos nos chamados anos de transição em que os estudantes têm de fazer provas.

A repórter da Antena 1 Arlinda Brandão foi à cooperactiva onde funciona o Centro de Estudo Gulbenkian Bairro do Zambujal para acompanhar os trabalhos que envolvem 23 alunos, a maioria rapazes (15 rapazes e oito raparigas). A iniciativa ainda vai a meio do ano letivo, mas os vários estudantes e professores ouvidos na reportagem falam de uma experiência positiva em várias frentes de ação.

"O nosso papel aqui é ajudá-los nos sonhos deles"

Em declarações à rádio pública ,considera que: "os Centros de Estudo começaram em novembro, ainda estamos numa primeira avaliação deste semestre e consegue-se ver uma melhoria; havia alunos que tinham negativa a alguma destas disciplinas e neste momento estão com positivas".E acrescenta ainda sobre estas crianças e jovens que ""o nosso papel aqui é ajudá-los nos sonhos deles" e "

Projeto-piloto de promoção do sucesso escolar

Estes– crianças e jovens que não são abrangidos por medidas adicionais de apoio ao estudo na escola por não estarem em condições de reprovação, nem são captados por programas de promoção do mérito; alunos que precisam de apoio suplementar para obter resultados escolares mais positivos.A intervenção conta com explicações de português, matemática e, como fator diferenciador no seu futuro profissional, o inglês. As explicações são dadas por professores com estas competências, em pequenos grupos.



O projeto pretende reforçar as relações escola-família-comunidade, estabelecendo pontes necessárias para melhor detetar e corrigir comportamentos de risco e promover o sucesso escolar.

Nos bairros-alvo, as taxas de insucesso e de abandono escolar são superiores à média nacional. Muitas famílias, nestes territórios, têm fragilidades socioeconómicas e dificuldades no acompanhamento escolar dos filhos, no apoio às aprendizagens e aos trabalhos de casa. Os Centros de Estudo Gulbenkian querem alterar esta realidade.