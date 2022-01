Centros de Saúde cada vez com menor capacidade de resposta

Foto: Rodrigo Lobo - RTP

Tem sido muito difícil e são cada vez mais as dificuldades dos Centros de Saúde para dar resposta aos utentes. O envolvimento dos profissionais na vacinação, e o aumento de doentes com Covid-19 leva muitas vezes a deixar para trás a resposta a outras doenças.