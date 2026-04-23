Cerca de 14 % das camas hospitalares estão ocupadas por pessoas sem resposta social

Camila Vidal - RTP Antena 1





São já quase 14 por cento as camas ocupadas nos hospitais públicos.O barometro dos internamentos sociais e a associação dos administradores hospitalares apresenta todos os anos dados relativos a esta questão e esta quinta-feira vão ser conhecidos os números atuais.São mais de 2.800 camas ocupadas, o que custa ao Estado aproximadamente 350 milhões de euros por ano.A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social afirmou ontem, na Assembleia da República, que há 400 camas previstas para apoiar pessoas em situações de maior vulnerabilidade, das quais 358 estão prontas a entrar em funcionamento para aliviar a pressão sobre as chamas camas sociais nos hospitais.O PS também apresentou um projeto de lei para criar o programa "Voltar a Casa" e responder a pessoas em situação de internamento social. O diploma está a ser discutido na especialidade.