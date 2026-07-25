Cerca de 150 operacionais e quatro meios aéreos combatem fogo em Monchique
Aproximadamente 150 operacionais estão a combater um incêndio que deflagrou esta madrugada numa zona florestal em Monchique, no Algarve.
(em atualização)
De acordo com o site da Proteção Civil, pelas 9h30 deste sábado encontravam-se no local 151 operacionais apoiados por 43 meios terrestres e quatro meios aéreos.
À agência Lusa, o segundo comandante regional do Comando sub-regional do Algarve da ANEPC, Abel Gomes, disse que o alerta para o fogo no local de Vale de Água, freguesia de Marmelete, foi dado às 4h58, estando as chamas a lavrar numa zona de mato e eucaliptos.
Por se tratar de uma zona "de difíceis acessos" e o vento forte estar "a complicar as operações de combate", o responsável tinha já adiantado que seriam acionados meios aéreos a partir das 8h30.
Segundo Abel Gomes, neste momento as chamas não ameaçam quaisquer habitações.
O concelho de Monchique, no distrito de Faro, apresenta este sábado perigo máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
c/ Lusa