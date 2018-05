Cerca de 500 escolas encerradas devido à greve

RTP04 Mai, 2018, 10:29 / atualizado em 04 Mai, 2018, 14:12 | País

O balanço foi feito hoje ao final da manhã por Artur Sequeira, da Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais(FNSTFPS), que lembrou alguns dos motivos do protesto: baixos salários, precariedade ou a falta de funcionários nas escolas.



Segundo Artur Sequeira, as escolas têm 7.796 trabalhadores precários, dos quais cerca de três mil estão a trabalhar a tempo parcial e os restantes aguardam pelo resultado do processo de regularização dos funcionários públicos em situação precária que está a decorrer, o PREVPAP.



Resultado: "A grande maioria das escolas nunca está a funcionar a 100%", alertou o responsável sindical durante uma conferência de imprensa realizada à porta da escola secundária Vergílio Ferreira, em Lisboa.

Os trabalhadores não docentes cumprem hoje um dia de greve para exigir a integração dos vínculos precários, uma carreira específica e meios suficientes assegurar para o bom funcionamento das escolas.

A greve é convocada por estruturas sindicais afetas às duas centrais sindicais, CGTP e UGT, no dia em que o calendário escolar tem marcada uma prova de aferição de Educação Física para os alunos do 2.º ano de escolaridade.

Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Directores de Agrupamentos e Escolas Públicas, admite que a greve podefechar escolas e afectar as provas de aferição no primeiro ciclo. Nesse caso, explica, as escolas vão ter de remarcar as provas até dia 10.

c/Lusa