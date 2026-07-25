Cerca de uma centena de operacionais combatem fogo em Monchique

De acordo com o site da Proteção Civil, pelas 8h00 deste sábado encontravam-se no local 98 operacionais apoiados por 32 meios terrestres.

À agência Lusa, o segundo comandante regional do Comando sub-regional do Algarve da ANEPC, Abel Gomes, disse que o alerta para o fogo no local de Vale de Água, freguesia de Marmelete, foi dado às 4h58, estando as chamas a lavrar numa zona de mato e eucaliptos.

Por se tratar de uma zona "de difíceis acessos" e o vento forte estar "a complicar as operações de combate", o responsável disse estar previsto o acionamento de meios aéreos a partir das 8h30.

Segundo Abel Gomes, neste momento as chamas não ameaçam quaisquer habitações.

O concelho de Monchique, no distrito de Faro, apresenta este sábado perigo máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

c/ Lusa