País
CES diz que Governo falha ao não abordar envelhecimento nas Grandes Opções
O Conselho Económico e Social diz que Governo falha ao não abordar o envelhecimento da população na Lei das Grandes Opções. Destaca a ausência de uma estratégia transversal para os impactos da longevidade na saúde, proteção social, mercado de trabalho, habitação, infraestruturas e organização dos cuidados com o aumento da esperança média de vida".
As Grandes Opções são um conjunto de medidas e investimentos desenhados pelo Governo e apresentadas à Assembleia da República.