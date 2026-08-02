Ceuta. Governo português apoia reunião de ministros da União Europeia

"Apoiamos a realização de um conselho da UE de ministros do interior para tratar da grave crise migratória em Ceuta", lê-se numa mensagem publicada hoje na conta oficial de Luís Montenegro nas redes sociais e replicada nas contas do Governo.

Apoiamos a realização de um conselho da UE de ministros do interior para tratar da grave crise migratória em Ceuta. A nossa política rigorosa de regulação e humanismo, no acolhimento e no retorno, e a cooperação e acompanhamento permanente nos países de origem são o caminho certo… — Luís Montenegro (@LMontenegro_PT) August 1, 2026

Na mensagem, o primeiro-ministro defende que a "política rigorosa de regulação e humanismo" do Governo português, "no acolhimento e no retorno e a cooperação e acompanhamento permanente nos países de origem são o caminho certo na gestão da imigração".

A cidade autónoma espanhola de Ceuta, no Norte de África, registou desde quinta-feira a entrada em massa de migrantes vindos de Marrocos, que as autoridades locais estimaram em cerca de 60 mil, acima das cerca de 50.000 entradas contabilizadas pelo Governo de Madrid.

Pelo menos 53.000 migrantes regressaram, entretanto, voluntariamente a Marrocos até hoje, segundo o Ministério da Administração Interna espanhol, e pelo menos 67 pessoas morreram desde quinta-feira a tentar chegar a Ceuta a nado, de acordo com o mais recente balanço das autoridades.

O agendamento da reunião dos ministros da UE, que irá decorrer por videoconferência, responde aos pedidos de 22 Estados-membros para analisar a crise migratória no enclave espanhol de Ceuta e também do Governo espanhol.

Numa carta dirigida aos responsáveis máximos da UE, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, manifestou "profunda preocupação" com a reação de alguns governos europeus "na sequência do incidente ocorrido na fronteira externa da União Europeia, em Ceuta".

"A maioria demonstrou-nos apoio e solidariedade e ofereceu-nos ajuda. Outros, no entanto, optaram por atacar Espanha e pedir a sua exclusão temporária do Espaço Schengen", referiu o primeiro-ministro espanhol na carta, citada pela agência EFE, numa alusão à decisão do governo italiano, que decidiu implementar, a partir de hoje, controlos aleatórios nos aeroportos e portos marítimos a cidadãos não pertencentes à UE provenientes de Espanha.

Pedro Sánchez considera que, "no atual contexto internacional, a União Europeia não pode dar-se ao luxo de ter este tipo de reação egoísta, polarizadora e ilegal".

Ceuta é um pequeno território, com cerca de 83.000 habitantes, situado no extremo norte de Marrocos, banhado pelo estreito de Gibraltar, e é igualmente uma das duas fronteiras terrestres entre África e Europa, juntamente com o outro enclave espanhol de Melilla.