País
CGTP apela para adesão à greve geral contra pacote laboral
Tiago Oliveira apelou à participação de todos os trabalhadores na paralisação, de 03 de junho para mostrarem "a indignação" e "a exigência" da derrota do pacote laboral.
O secretário-geral da CGTP apelou a todos os trabalhadores "para a luta" e para a "convergência de todas as estruturas" sindicais, sublinhando a rejeição ao pacote laboral e acrescentando que aquilo que o Governo "está a fazer é um dos maiores ataques de sempre". Representa "um autêntico retrocesso para quem trabalha", insistiu.
Milhares de pessoas assinalam hoje o Dia do Trabalhador em Lisboa num desfile entre o Martim Moniz e a Alameda D. Afonso Henriques, em Lisboa.