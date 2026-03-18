CGTP convoca manifestação nacional para 17 de abril

“Abaixo o Pacote Laboral! Aumentar salários, garantir direitos, é possível uma vida melhor” será o lema da manifestação.



A CGTP acrescenta que este protesto pretende a "garantia de direitos", a "defesa e reforço dos serviços públicos" e a "revogação das normas gravosas da lei que já hoje tanto prejudicam os trabalhadores" e a "derrota do Pacote Laboral"







O protesto exige ainda o "aumento geral e significativo dos salários e pensões" e opõe-se ao "aumento do custo de vida".





Em conferência de imprensa, o secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, adiantou que a manifestação irá decorrer em frente à Assembleia da República.





Exigiu "a retirada do pacote laboral" e a "inversão da política que está a ser seguida" e acusou ainda o Governo de ser "o principal promotor" do "assalto aos direitos dos trabalhadores".





Para Tiago Oliveira, o "conteúdo do pacote laboral não é amigo, é inimigo dos trabalhadores".





O Governo diz que a "revisão da legislação laboral é para impulsionar salários, melhorar as condições de vida e os direitos dos trabalhadores" mas que "de facto, revisão em revisão, aquilo que depois se confirma é que estamos sempre a retroceder", apontou.

