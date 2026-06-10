Chamas consomem zona industrial em Palmela

O fogo está a consumir uma fábrica de componentes para automóveis, distrito de Setúbal, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.



O alerta foi dado às 19:42 para um incêndio no interior dos armazéns da empresa Hanon Systems que não provocou vítimas e está dominado, de acordo com a mesma fonte.



Para o local foram destacados 68 operacionais e 22 veículos dos bombeiros voluntários de Palmela, Pinhal Novo, Montijo, Alcochete, Barreiro e Carcavelos.



Os repórteres da RTP, Soraia Ramos e Fernando Andrade, acompanham o evoluir do combate às chamas.