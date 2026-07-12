País
Chamas consumiram armazém em Camarate
O incêndio deflagrou numa zona de armazéns em Camarate, perto do aeroporto de Lisboa.
O incêndio industrial em Camarate, concelho de Loures, que começou ao início da noite deste domingo numa zona de armazéns já está dominado, revelaram os bombeiros de Lisboa, acrescentando que o fogo queimou paletes e viaturas sem provocar feridos.
O alerta foi dado às 20h44 e o incêndio, que deflagrou num armazém no Bairro de São Francisco, mobilizou mais de 50 operacionais, com o apoio de 17 veículos.
O armazém localiza-se perto das pistas do aeroporto Humberto Delgado.
O incêndio queimou paletes e viaturas, não havendo registo de feridos.
A Polícia Judiciária esteve no local, para investigar causas deste fogo.