Chamas consumiram armazém em Camarate

Chamas consumiram armazém em Camarate

O incêndio deflagrou numa zona de armazéns em Camarate, perto do aeroporto de Lisboa.

RTP / Adicionar como fonte informativa
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O incêndio industrial em Camarate, concelho de Loures, que começou ao início da noite deste domingo numa zona de armazéns já está dominado, revelaram os bombeiros de Lisboa, acrescentando que o fogo queimou paletes e viaturas sem provocar feridos.

O alerta foi dado às 20h44 e o incêndio, que deflagrou num armazém no Bairro de São Francisco, mobilizou mais de 50 operacionais, com o apoio de 17 veículos.

O armazém localiza-se perto das pistas do aeroporto Humberto Delgado.

O incêndio queimou paletes e viaturas, não havendo registo de feridos.

A Polícia Judiciária esteve no local, para investigar causas deste fogo.
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