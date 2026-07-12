Chamas consumiram armazém em Camarate

O incêndio industrial em Camarate, concelho de Loures, que começou ao início da noite deste domingo numa zona de armazéns já está dominado, revelaram os bombeiros de Lisboa, acrescentando que o fogo queimou paletes e viaturas sem provocar feridos.

O incêndio queimou paletes e viaturas, não havendo registo de feridos.





A Polícia Judiciária esteve no local, para investigar causas deste fogo.



O armazém localiza-se perto das pistas do aeroporto Humberto Delgado.