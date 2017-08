Chamas destruíram antigo colégio jesuíta

Nas instalações funcionou ainda, desde 1920, o Reformatório de São Fiel.



O colégio fazia parte do programa Revive, lançado pelos ministérios das Finanças, Cultura e Economia, que prevê a concessão a privados de imóveis históricos degradados, para serem recuperados.



As chamas entraram no Colégio de São Fiel "ao final da tarde" e, por volta das 22:00, ainda estava a arder no interior, disse o presidente da Câmara de Castelo Branco, Luís Correia.



"Ardeu na sua totalidade", notou, sublinhando que o edifício estava fechado e abandonado.



No entanto, "é um património importante para a freguesia, que marcou a sua história", salientou Luís Correia, considerando que o facto de o edifício ter sido consumido pelas chamas "poderá complicar" o processo de recuperação do colégio, através do programa Revive.



O Colégio de São Fiel, criado no sopé da Serra da Gardunha, foi construído na segunda metade do século XIX.



De acordo com a página do programa Revive, este edifício continha "importantes laboratórios e equipamentos de ensino" e possuía "um observatório meteorológico que funcionou até 1910, um museu zoológico e um valioso herbário".



Neste espaço, Egas Moniz, prémio Nobel da Medicina, "concluiu os seus estudos secundários".



No âmbito do programa Revive, estava previsto afetar a totalidade da área do imóvel ao uso turístico, excluindo a área de campo de jogos e piscina.



