Um incêndio florestal em Arouca obrigou a que os Passadiços do Paiva fossem evacuados, esta terça-feira.

O fogo teve duas frentes ativas e chegou perto da praia fluvial do Vau.



Mais de oitenta bombeiros combateram as chamas, apoiados por oito meios aéreos.



O incêndio foi dado como controlado uma hora e meia depois do alerta.