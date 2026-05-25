Chega e IL querem ouvir MAI com urgência no parlamento

O presidente do Chega anunciou ainda o pedido de audição parlamentar urgente do secretário-geral adjunto demissionário António Pombeiro e do general Paulo Viegas Nunes, questionando a "integridade" desta escolha para o SIRESP.





Em causa, a notícia da demissão do secretário-geral adjunto do Ministério da Administração Interna (MAI), António Pombeiro, apontando “graves irregularidades no SIRESP.”A CNN, que avançou a notícia, cita o 'email' que António Pombeiro enviou a propósito do pedido da sua exoneração na sexta-feira e no qual apontou "graves irregularidades" na gestão da rede pública do SIRESP durante a presidência do general do Exército Paulo Viegas Nunes, que na sexta-feira voltou a ser eleito para o cargo, que tinha ocupado entre 2022 e 2024."Continuar a nomear os mesmos é um prémio à incompetência ou à corrupção, uma das duas coisas. É isso que é importante saber e perceber. Por que é que o Governo - que disse que queria reformular o SIRESP - nomeia exatamente o mesmo homem que, entre 2022 e 2024 esteve à frente da SIRESP S.A., levando à gestão que que o país todo conhece e cujos resultados são também conhecidos de todos?", questionou André Ventura, em conferência de imprensa na sede nacional do partido, em Lisboa.Ventura salientou que a demissão de António Pombeiro "não é uma demissão qualquer", dizendo que o secretário-geral adjunto do MAI "denunciou uma série de irregularidades e de ilegalidades" e que "o seu ministro e o Governo olharam para o lado".André Ventura salientou que o SIRESP "já custou ao erário público mais de 800 milhões de euros".c/Lusa