Chuva forte provoca inundações na região de Lisboa

Estas imagens são de Queluz, esta noite, mas há também informações de ruas intransitáveis na Amadora. Seis distritos estão em aviso laranja devido ao mau tempo. Preveem-se dois dias de muita chuva e de forte vento, sobretudo nos distritos do litoral centro e sul. Face a este agravamento do estado do tempo, a proteção civil alerta para o perigo de cheias, queda de árvores e estruturas.