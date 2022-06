Circulação do Metro de Lisboa interrompida devido a greve

A paralisação está a causar perturbações desde as 11 da noite de ontem e vai durar até às seis e meia da manhã de segunda-feira.



A greve coincide com o Festival Rock in Rio.



A organização do evento garantiu mais estacionamento e transporte direto para o recinto.



Os trabalhadores do Metro de Lisboa pedem aumentos salariais e melhores condições de trabalho.