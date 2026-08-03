Circulação na linha do Norte restabelecida nos dois sentidos às 00H30
A circulação na linha ferroviária do Norte, que foi cortada no domingo à noite devido a um incêndio, foi restabelecida às 00:30 de hoje, disse à Lusa fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).
A circulação esteve cortada nos dois sentidos entre Vila Franca de Xira e Castanheira do Ribatejo, no distrito de Lisboa.
O incêndio que começou a lavrar ao final da tarde de domingo em Vila Franca de Xira estava às 00h00 de hoje em fase de resolução.
De acordo com o comandante Pedro Carolino, dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira, em declarações à RTP Notícias, embora às 00h00 o fogo estivesse em fase de resolução, estava por essa hora a ser combatido por 97 operacionais, apoiados por 30 veículos.
O comandante Pedro Carolino referiu que terá ardido uma área de mato entre cinco a sete hectares.
O fumo provocado pelo incêndio obrigou a condicionamentos na circulação na ponte Marechal Carmona, também conhecida como ponte de Vila Franca de Xira, que une aquele concelho ao de Benavente, no distrito de Santarém.