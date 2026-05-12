Cirurgias de oncologia e cardiologia. Ministra reconhece dificuldades

Em entrevista ao programa Política com Assinatura, da Antena 1, Ana Paula Martins garantiu ainda que os médicos do INEM estão abrangidos pelo novo regime de incentivos às horas extras.





Pode ouvir a entrevista à ministra da Saúde esta terça-feira, a seguir ao noticiário das 10h00, na RTP Antena 1.

