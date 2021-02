Cobertura de vidro no mercado de Viseu alvo de polémica

Está a causar polémica a decisão da autarquia de Viseu em efetuar a cobertura do Mercado 2 de Maio. O projeto prevê a construção de uma estrutura em ferro e vidro com painéis fotovoltaicos. Mas as críticas são muitas e deram lugar a uma carta aberta assinada por 40 personalidades. O próprio autor do projecto desenhado nos anos 90, o arquiteto Álvaro Siza, considera a obra uma barbaridade.