Colégios de educação especial em protesto esta quarta-feira

Em causa está o aumento intercalar de 10% que o Governo deu a estes colégios por cada aluno com necessidade especiais que recebe.Isabel Beirão, da direção do colégio Claparéde, não vê saída para os colégios continuarem a prestar este serviço com uma ajuda tão pequena do Estado.O contrato de cooperação deixou os colégios numa situação dramática, assegura.O futuro é incerto e os colégios não conseguem nesta altura prever quantos alunos podem receber.