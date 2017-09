Colisão no IC1 em Ourique faz dois mortos e um ferido grave

Lusa11 Set, 2017, 18:53 | País

Segundo a fonte, as vítimas mortais eram os condutores dos dois veículos envolvidos na colisão, um homem, de 74 anos, e uma mulher, de 55 anos, cujos corpos foram transportados para o Gabinete Médico-Legal e Forense do Baixo Alentejo, situado no hospital de Beja.

A vítima que ficou ferida com gravidade é uma mulher que seguia na viatura conduzido pelo homem e que foi transportada para as urgências do hospital de Beja.

A colisão, cujo alerta foi dado às autoridades por volta das 16:40, ocorreu ao quilómetro 690,6 do IC1, na freguesia de Santana da Serra, concelho de Ourique, distrito de Beja, e obrigou ao corte temporário do trânsito na zona, em ambos sentidos da via.

As operações de socorro mobilizaram oito veículos e 18 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Ourique e Almodôvar, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Castro Verde e a GNR, indicou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja.