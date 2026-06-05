Colocados mais de 5.400 professores em zonas com maior carência de docentes divulgou Governo
Mais de 5.400 professores foram colocados nas zonas com maior carência de docentes, 3.938 destes nas regiões de Lisboa e Setúbal, divulgou hoje o Ministério da Educação, acrescentando que entraram para os quadros 4.776 docentes através do concurso externo.
As listas definitivas de colocação de docentes da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário através dos concursos interno e externo foram hoje publicadas pela Agência para a Gestão do Sistema Educativo (AGSE), divulgou em comunicado o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI).
Segundo dados da AGSE, foram colocados 19.172 professores, dos quais 5.454 em zonas do país "com mais dificuldade de atração e retenção de docentes".
O ministério liderado por Fernando Alexandre sublinhou que a colocação "a mais de três meses do arranque do novo ano letivo de 2026/2027 é fundamental para assegurar a serenidade, a estabilidade e o planeamento atempado da vida pessoal e profissional dos docentes, bem como das escolas".
O MECI detalhou que no QZP 45 (Amadora, Cascais, Loures, Odivelas, Oeiras, Sintra, Vila Franca de Xira e Lisboa) foram colocados 2.814 professores e no QZP 46 (Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal e Montijo) 1.124.
"Entre os Grupos de Recrutamento, foi no 1.º Ciclo do Ensino Básico (3 090), na Educação Especial 1 (1 784) e na Educação Pré-Escolar (1 697) que foram preenchidas mais vagas. O 1.º ciclo do Ensino Básico é um dos Grupos de Recrutamento que tem registado maior carência de docentes nos últimos anos", sublinhou ainda.
Através do concurso interno, 14.396 professores de carreira vinculados a Quadros de Agrupamento/Escola (QA/QE) ou Quadros de Zona Pedagógica (QZP) mudaram de local de vínculo, transitaram de escola ou de grupo de recrutamento.
Através do concurso externo, 4.776 docentes entraram nos quadros do MECI.
O ministério destacou que "todos os candidatos admitidos ao concurso externo e que não obtiveram colocação podem apresentar-se à `contratação inicial`, a partir de 06 de julho, devendo, caso assim o entendam, manifestar preferências".
Os docentes agora colocados têm um prazo de cinco dias úteis para aceitar a colocação na plataforma eletrónica SIGRHE da AGSE, pode ler-se.
O MECI referiu ainda, na mesma nota de imprensa, que a partir do ano letivo de 2027/2028 o modelo de colocação de docentes "sofre alterações significativas, já negociadas com os sindicatos", passando a existir "um concurso interno e externo, com caráter anual, que garante o direito à mobilidade dos docentes já vinculados e a satisfação de necessidades permanentes, mediante a ocupação de lugares de quadro".
"Desta forma, é respeitada a legítima expectativa de conciliação da profissão docente com a vida familiar. A colocação respeitará sempre a graduação profissional", sublinhou.
Haverá também "um concurso em contínuo, ao longo de todo o ano, para a satisfação das necessidades temporárias das escolas que, numa primeira fase, permite a mobilidade interna dos professores dos quadros e, posteriormente, o recrutamento de novos professores disponíveis para ensinar".
"Este concurso inovador garante a colocação diária de docentes, reduzindo os períodos de alunos sem professor. A colocação respeitará sempre a graduação profissional", destacou o MECI.
O ministério realçou ainda que tem como "objetivo prioritário (...) reduzir significativamente os tempos de colocação de docentes e, consequentemente, o número de alunos sem aulas por períodos prolongados, assegurando uma resposta mais rápida às necessidades diárias das escolas".