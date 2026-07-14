Comboio Intercidades atropela cavalos e Linha do Norte fica interrompida

Podem existir atrasos para quem usa a Linha do Norte. Fonte do Comando Sub-Regional do Médio Tejo adianta à RTP Antena 1 que a circulação faz-se alternadamente, no sentido sul-norte, enquanto os trabalhos ainda decorrem.



Por volta das 10h30, a circulação continuava a ser feita de forma alternada, confirmou a CP - Comboios de Portugal. Em causa está o atropelamento de dois cavalos perto da estação ferroviária de Riachos, no concelho de Torres Novas. O acidente interrompeu a circulação entre este local e Mato-Miranda.



Fonte do comando inicialmete afirmou à agência Lusa que se tratavam de três cavalos, mas à RTP Antena 1 foi depois dada nova indicação de que, a partir do local da ocorrência, foi relatada a existência de um cavalo morto e outro gravemente ferido.



Contactada também pela rádio, fonte oficial da CP - Comboios de Portugal afirma que o acidente aconteceu com um comboio Intercidades, entre Lisboa e Guarda, sem registo de problemas para passageiros e trabalhadores.