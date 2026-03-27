Comboios entre Marco de Canaveses e Régua regressam em abril na Linha do Douro





Num comunicado divulgado nesta sexta-feira pela IP - Infraestruturas de Portugal, a gestora ferroviária anuncia estão concluídos "trabalhos de reforço estrutural e de rebaixamento da plataforma ferroviária nos seis túneis existentes ao longo do troço".





"Concluída esta fase dos trabalhos, é agora possível retomar o serviço ferroviário, assegurando a circulação de comboios de passageiros num período de elevada procura, quer para os utilizadores regulares, quer para os milhares de turistas que visitam esta região", refere.







Fonte oficial da CP - Comboios de Portugal confirma à Antena 1 que são repostos os horários que estavam em vigor antes das obras iniciadas em novembro, incluindo com os transbordos ferroviários. Prosseguem as . Prosseguem as obras de modernização e eletrificação entre Marco e Régua , no valor de 110 milhões de euros, pelo que o "aumento da capacidade de operação" ainda vai levar tempo a surgir.





Desde o dia 3 de novembro de 2025 que estavam em funcionamento autocarros de substituição entre Marco de Canaveses e Régua. Na altura, foram apontados cinco meses de obras - período que foi cumprido com o anúncio feito nesta sexta-feira.





A Linha do Douro ficou ainda mais condicionada na sequência das tempestades, depois de várias semanas de interrupção entre a Régua e a estação terminal do Pocinho. Este último troço viria a ser resposto no dia 9 de março, mas ficou sem serviços alternativos nesta altura.

Vai ser reaberto na próxima semana, no dia 2 de abril, o troço entre Marco de Canaveses e Régua, repondo na íntegra a circulação na Linha do Douro de São Bento, no Porto, ao Pocinho, em Vila Nova da Foz Côa.