Começa o julgamento de Rui Pinto

Há ainda uma acusação de extorsão na forma tentada ao fundo de investimento Doyen Sports.



Rui Pinto terá também exposto os alegados esquemas de corrupção de Isabel dos Santos, no Luanda Leaks.



Entre as testemunhas arroladas pela defesa estão o Diretor da Policia Judiciária, Bruno de Carvalho, Jorge Jesus e Edward Snowden.



Rui Pinto esteve preso durante mais de um ano.



Em abril passou para prisão domiciliária, num acordo que previa a colaboração com as autoridades portuguesas.



No dia 7 de agosto foi libertado, mantendo a vigilância policial e com o estatuto de testemunha protegida.