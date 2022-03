O julgamento vai realizar-se no quartel dos Bombeiros Voluntários de Valadares, em Vila Nova de Gaia, dado o número de “sujeitos processuais” e as “limitações de espaço” do Tribunal de São João Novo, no Porto.





Com 29 arguidos, este julgamento envolve centena e meia de alegados crimes económicos, nomeadamente corrupção, peculato, participação económica em negócio, abuso de poder, falsificação de documento e recebimento indevido de vantagem.