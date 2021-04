Começou a entrega do IRS

No dia em que arranca oficialmente o prazo para entrega da declaração, António Mendonça Mendes adianta que, pela primeira vez, nota-se uma quebra nas faturas apresentadas pelos portugueses.



Também ao nível das despesas, verifica-se uma diminuição, em particular, nos gastos com Educação.



O prazo para entrega do IRS começa hoje. Os contribuintes têm 4 meses para enviar a declaração de rendimentos relativa a 2020.