Comemorações do Dia de Portugal no Luxemburgo entre 6 e 7 de junho

Segundo uma nota hoje divulgada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, a convite dos grão-duques do Luxemburgo, e por ocasião destas comemorações, o chefe de Estado efetuará uma visita oficial ao Grão-Ducado nestas datas, juntamente com a sua mulher, Margarida Maldonado Freitas.

No Luxemburgo, "o Presidente da República reunirá com a comunidade portuguesa, uma das mais expressivas e dinâmicas comunidades na diáspora".

"Tal iniciativa representará um justo e significativo reconhecimento do papel determinante que esta comunidade tem vindo a desempenhar, de forma contínua e dedicada, no fortalecimento das relações entre Portugal e o Luxemburgo e no desenvolvimento económico, social e cultural de ambos os países", lê-se na nota.

A Presidência da República acrescenta que "esta visita pretende reforçar as excelentes relações de amizade e parceria entre os dois países" e refere que "o primeiro-ministro, Luís Montenegro, bem como deputados à Assembleia da República, acompanharão esta deslocação".

António José Seguro, que iniciou funções como Presidente da República em 09 de março, decidiu prosseguir o modelo de duplas comemorações do 10 de Junho, em Portugal e junto de comunidades emigrantes portuguesas no estrangeiro, iniciado pelo seu antecessor, Marcelo Rebelo de Sousa, em 2016.

O Presidente da República escolheu o professor universitário Miguel Monjardino para presidir às comemorações deste ano, que em Portugal terão como sede a cidade de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, na Região Autónoma dos Açores, onde se realizará a cerimónia do dia 10 de Junho.

Ao longo da última década, Presidente da República e primeiro-ministro têm estado juntos nas comemorações desta data.

Este será o primeiro Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas assinalado em conjunto por António José Seguro e por Luís Montenegro, que participou em duas comemorações com o anterior chefe de Estado.