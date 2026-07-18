Comissão de Trabalhadores denuncia falhas no novo sistema do INEM e exige esclarecimentos

Em comunicado, a CT do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) refere ter recebido "relatos preocupantes" de profissionais sobre o funcionamento do OnCall, cujas falhas "abrangem áreas críticas", incluindo a seleção dos meios de socorro, a localização das ocorrências e dos meios disponíveis e a indicação das unidades hospitalares de destino.

"Perante a gravidade das informações, a Comissão de Trabalhadores enviou, na passada segunda-feira, um pedido urgente de esclarecimentos ao conselho diretivo, questionando quem validou o sistema, se existiam erros conhecidos antes da sua implementação, quantas anomalias foram já reportadas e que medidas foram tomadas. Até ao momento, não recebemos resposta", critica a estrutura representativa dos trabalhadores do INEM.

A CT refere ainda que o INEM informou os bombeiros e restantes parceiros do Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM) de que, desde 08 de julho, o acionamento das ambulâncias afetas aos Postos de Emergência Médica (PEM) e dos Postos de Reserva passou a depender exclusivamente da informação registada no Portal PEM.

"O próprio INEM reconhece estar ainda a otimizar o sistema informático de atendimento e despacho, ao mesmo tempo que transfere para as entidades a responsabilidade integral pela atualização do estado operacional dos meios", alerta a comissão.

A CT do INEM sustenta que estas alterações aumentam o risco de os CODU receberem "informação desatualizada ou incorreta" e de meios disponíveis deixarem de surgir como operacionais no sistema.

"O presidente do INEM tem de esclarecer se o OnCall ou o Portal PEM condicionaram a seleção do meio, a localização da ocorrência ou a resposta prestada, bem como explicar por que razão o sistema foi colocado em funcionamento sem que estivessem resolvidas todas as falhas críticas", defende a CT.

Há uma semana o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) tinha alertado que o novo sistema de gestão de ocorrências dos CODU tinha colapsado, obrigando à realização de triagens em papel, acusações que o INEM negou "categoricamente".

Em resposta à Lusa, o INEM assegurou que os registos clínicos e operacionais foram efetuados "através dos sistemas informáticos em utilização, não tendo existido qualquer situação" que obrigasse ao recurso à triagem em papel.

"É categoricamente falso que (...) o sistema dos CODU tenha colapsado, que as triagens tenham sido realizadas em papel", realçou o instituto, adiantando ainda que o INEM dispõe de um sistema de `call back`, que permite recuperar chamadas interrompidas ou não atendidas à primeira tentativa, "assegurando o respetivo seguimento e contacto com os cidadãos".